Pierre Kunde Malong et l’Olympiakos ont validé leur ticket pour la phase de groupes de la Ligue Europa jeudi. Michaël Ngadeu et La Gantoise, non. Le défenseur camerounais et les Buffalos sont reversés en Ligue Europa Conférence.

Déjà battue à domicile 0-2 en match aller, La Gantoise s’est inclinée sur le même score (2-0) sur la pelouse de l’Omonia Nicosie ce jeudi en barrage retour de l’Europa League. Les Buffalos ne verront donc pas la phase de groupes de cette compétition. L’espoir était pourtant permis. Même si, après la défaite concédée la semaine dernière à la Ghelamco Arena, Michaël Ngadeu et ses coéquipiers étaient condamnés à un exploit.

Mission non accomplie donc pour les hommes d’Hein Vanhazebrouck. Le club a concédé l’ouverture du score peu après le quart d’heure de jeu. Odjidja a perdu le ballon dans l’entrejeu et permis aux Chypriotes de se reconvertir. Kakoulli se retrouvant à la conclusion d’une action rapidement menée et frappant le ballon dans le côté fermé de Davy Roef (1-0, 18e). Les chances de qualification se sont envolées avant le repos, lorsque la défense gantoise est restée plantée au sol face à une combinaison dans l’axe entre Da Silva et Charalampous. Ce dernier a terminé parfaitement l’action en remportant son face-à-face avec le portier des visiteurs (2-0, 38e).

Kunde reste en Ligue Europa

Michaël Ngadeu et La Gantoise sont éliminés, mais heureusement, ce n’est pas pour autant la fin de leur parcours européen cette saison. Ils sont reversés en Ligue Europa Conférence. Ce qui n’est pas le cas de Pierre Kunde Malong et l’Olympiakos. Après le nul concédé sur le terrain d’Apollon Limassol (1-1), le milieu de terrain camerounais et ses coéquipiers ont remis ça à domicile (1-1). C’est finalement grâce à une séance de tirs au but maîtrisée (3-1), qu’ils obtiennent leur ticket pour la phase de groupe de la Ligue Europa.