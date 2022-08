Jean-Pierre Nsamé, Nicolas Moumi Ngamaleu et Young Boys ont définitivement dit adieu à la phase de groupes de la Ligue Europa Conférence jeudi. La faute aux Belges d’Anderlecht.

Battu par Anderlecht 1-0 au match aller de ces barrages de la Ligue Europa Conférence, Young Boys a pourtant bien lancé sa revanche jeudi, lors du match retour. Jean-Pierre Nsamé, Nicolas Moumi Ngamaleu et leur club ont se sont en effet imposés sur le même score (0-1) au terme des 90 minutes du temps réglementaire.

Il aura alors fallu attendre la fatidique séance des tirs au but pour voir les deux équipes se départager. Et à cet exercice, les champions de Suisse ont été les plus maladroits. Rhudani, Imeri et Lustenberger ont chacun manqué son tir. Résultat : Anderlecht s’impose 3-1 et assure sa place pour la phase de groupes. Le club belge retrouve donc l’Europe quatre années après sa dernière apparition.