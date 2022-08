Le tirage au sort de la Ligue des champions 2022-2023 n’a pas été clément envers André Onana et Choupo-Moting. Les deux internationaux camerounais vont en effet évoluer dans un même groupe très serré.

Pour cette phase de poules, le groupe C décroche incontestablement le statut de groupe de la mort. Et c’est malheureusement dans cette poule que le Camerounais André Onana et l’Inter Milan vont évoluer. Les Nerrazzurri vont notamment se bagarrer pour une place au prochain tour avec le Bayern Munich d’Eric-Maxim Choupo-Moting et le FC Barcelone.

Un groupe qui proposera des retrouvailles entre Lewandowski et les Bavarois, et qui mettra aux prises trois anciens vainqueurs de la compétition. On souhaite beaucoup de courage aux Tchèques du Viktoria Plzen, quatrième club de ce groupe C.

La composition des groupes

Groupe A : Ajax, Liverpool, Naples, Rangers

Groupe B : Porto, Atlético Madrid, Leverkusen, Bruges

Groupe C : Bayern Munich, Barça, Inter Milan, Viktoria Pizen

Groupe D : Francfort, Tottenham, Sporting, OL

Groupe E : Milan, Chelsea, Salzbourg, D’inamovible Zagreb

Groupe F : Real Madrid, Leipzig, Shakhtar Donetsk, Celtic

Groupe G : Manchester City, Séville, Dortmund, Copenhague

Groupe H : PSG, Juventus, Benfica, Maccabi Haïfa