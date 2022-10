Pierre Kunde Malong et l’Olympiakos ont concédé leur troisième défaite d’affilée dans le groupe G de la Ligue Europe jeudi soir. A domicile, face à Qarabag, le milieu de terrain camerounais et ses coéquipiers n’ont vu que du feu (0-3).

Dans le groupe G de la Ligue Europa, les tendances se dessinent peu à peu. En déplacement en Grèce, Qarabag a étrillé l’Olympiakos de Pierre Kunde Malong (0-3). Une mi-temps aura suffi au leader du championnat d’Azerbaïdjan pour signer sa deuxième victoire de rang. Un coup de maître pour les Azéris qui s’offrent une grande victoire et font, de nouveau, un grand pas vers la qualification.

Titulaire dans un schéma en 4-3-3, Pierre Kunde Malong a eu de la peine à exister face aux visiteurs. A l’image de ses coéquipiers, le milieu de terrain camerounais a tiré la langue. Si la chance a souri aux siens durant les 45 premières minutes avec notamment un but refusé à l’équipe adverse (5e), Kunde et les siens ont coulé au second acte.

Qarabag a ouvert le score par Kwabena peu après l’heure de jeu (68e). En manque de réalisme, les Grecs ont tenté 14 tirs mais n’en ont cadré que 4. Un total trop faible qui n’a laissé que peu de place au doute. Qarabag a scellé sa victoire en quatre minutes par Vesovic (82e) puis Sheydayev (86e). Au classement, Qarabag monte à la deuxième place, tandis qu’Olympiakos conforte son statut de lanterne rouge derrière le FC Nantes de Jean-Charles Castelletto.