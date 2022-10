En déplacement à Fribourg pour le compte de la troisième journée de la phase de groupes, Jean-Charles Castelletto, Ignatius Ganago et le FC Nantes ont été battus 2-0. Un résultat logique compte tenu de la fébrilité et l’impuissance des Canaris.

Après la désillusion à Qarabag (3-0) avant la trêve internationale, le FC Nantes a enchaîné avec un nouveau revers dans cette phase de groupes de Ligue Europa. Ce jeudi, le pensionnaire de Ligue 1 se déplaçaient à Fribourg. Ignatius Ganago, Jean-Charles Castelletto et leurs coéquipiers se sont inclinés (2-0) au terme d’une prestation très décevante.

En effet, aligné à droite, dans une défense à trois, Jean-Charles Castelletto est passé à côté de son sujet. Peu sollicité en première période, l’international camerounais a mal vécu le changement de rythme de Fribourg après la pause. Ses retards l’ont obligé à commettre des fautes. Et surtout, son attentisme permet à l’équipe adverse d’inscrire un deuxième but à la 72e minute. Après une longue touche de Sildillia vers le rond central, Günter accélère et trouve Grifo. Le milieu offensif repique vers l’axe, fixe Castelletto et décroise parfaitement sa frappe (2-0, 72e).

Si Jean-Charles Castelletto peut s’en vouloir pour sa prestation totalement ratée, Ignatius Ganago lui, peut s’en mordre les doigts. Rentré en jeu à la 69e minute, l’attaquant camerounais de Nantes n’a pas montré grand-chose offensivement. Les Canaris occupent la troisième place dans le groupe G avec 3 points. Soit 6 points de retard sur le leader Fribourg (9 points).