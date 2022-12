Jean-Charles Castelletto, Ignatius Ganago et le FC Nantes ont concédé un troisième nul en quatre matchs consécutifs sans victoire ce mercredi, lors du déplacement à Troyes (0-0). La rencontre comptait pour la 16e journée de Ligue 1.

Les Canaris ne s’envolent toujours pas. Sans succès depuis quatre matchs, Nantes a concédé un troisième nul dans cette série noire ce mercredi à Troyes, lors de la 16e journée de Ligue 1. A l’image de leurs coéquipiers, les deux Camerounais du FC Nantes ont été moyens. Si Jean-Charles Castelletto a écopé d’un carton dès le premier quart d’heure, Ignatius Ganago lui a fait son entrée en jeu à la 67e.

Dans une partie globalement équilibrée et indécise, les Nantais peuvent s’estimer heureux. Castelletto, Ganago et leurs partenaires ont été sauvés à deux reprises par les montants de Lafont sur des tentatives de Ripart et Chavalerin. Avec cette nouvelle contre-performance, le FCN pointe à la 16e place, trois rangs et un point derrière Troyes.