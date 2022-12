Le jeune attaquant franco-camerounais du Paris Saint-Germain, Hugo Ekitike, a réagi aux critiques qui mettent en évidence son début de saison décevant.

Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain en juillet dernier dans le cadre d’un prêt avec option d’achat, Hugo Ekitike peine à montrer l’étendue de son talent. Un challenge d’autant plus difficile à relever pour le jeune avant-centre qui doit se contenter d’un maigre temps de jeu face au trident offensif parisien formé par Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé.

Avec seulement 273 minutes de temps de jeu mis à sa disposition, le Remois n’a pu trouver le chemin des filets qu’une seule fois et distiller deux passes décisives. Conscient de ses difficultés, l’attaquant parisien a souhaité revenir sur les critiques dont il est l’objet, au détour d’un entretien accordé à Canal +, non sans réaffirmer son ambition de réussir au sein du club de la capitale.

« Je suis dans une position où je vais toujours être remis en question, parce que je suis venu avec une grosse étiquette. Il faut l’assumer, ce n’est pas un problème. Je l’assume, si je suis mauvais je suis le premier à le dire et si je suis bon, je serai là et je continuerai d’être bon », a ainsi confié Ekitike, ajoutant : « Je sais pourquoi je suis venu ici. Forcément quand on arrive dans un club comme ça, il y a beaucoup d’attentes. Les gens attendent des performances et forcément si cela ne vient pas, on se pose des questions ».