Ce vendredi soir, Galatasaray recevait KonyaSpor dans son antre du NEF Stadyumu d’Istanbul pour le compte de la septième journée de SuperLig. Positionné en latéral droit, était l’international camerounais Sacha Boey. Il était à son poste comme lors des six précédentes rencontres de son club.

À l’affiche était le derby de plus attendu de ce début de saison. Galatasaray recevait KonyaSpor avec l’ambition de détrôner son adversaire pour prendre le leadership de la SuperLig.

Il faut dire que KonyaSpor est en grande forme en ce début de saison. Sa fiche indique 5 victoires et 1 nul. En plus, sa défense est hermétique, n’ayant pris aucun but jusqu’ici.

Mais le match débute bien pour Galatasaray. Il ne fallait pas être en retard puisque dès l’entame, Sacha Boey va faire rugir les spectateurs.

Avant même que la première minute ne se soit écoulée, le Camerounais a récupéré une passe en faisant une pression haute dans le dernier tier. Son accéleration pour entrer dans la surface est fulgurante. Et va contrôler et trouver Oliveira au premier poteau. Le Portugais n’avait plus qu’à marquer dans un but vide.

Si Konyaspor va égaliser, Galatasaray va sceller l’issue du match à la 82e minute, un but contre son camp de Calvio.

Sacha Boey et ses coéquipiers prennent le leadership de la SuperLig.