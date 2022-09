Né en France en 2000, Sacha Boey a été international français dans les catégories jeunes. Il jouera avec les U17, U18 et les U20. Il va changer de nationalité sportive pour s’aligner avec les Lions Indomptables.

On se serait attendu que l’arrivée en poste des footballeurs mythiques tels que Samuel Eto’o et Rigobert Song allait être le déclic pour ceux qui attendaient dans l’antichambre. Camfoot a appris que Joel Matip était prêt à revenir dans la tanière après des discussions presqu’abouties avec Conceiçao. Et cela devait se faire après la CAN 2021.



L’arrivée de Samuel Eto’o au pouvoir aurait éloigné les parties. Si on s’en tient à l’intervention du sélectionneur en conférence de presse lors du dévoilement des 26 pour le stage du mois de Septembre, Sacha Boey hésiterait. Et pourtant il a changé de nationalité sportive pour jouer avec la selection nationale. Pourquoi donc cette hésitation ?

Après le match de ce vendredi contre KonyaSpor, Boey a été interviewé par rapport à son refus de sélection au Cameroun. Il a repondu à sa manière.