Bundesliga : « Super » Choupo-Moting a encore percé des filets

Le Bayern Munich a signé un quatrième succès de suite en Bundesliga et prend provisoirement la tête du championnat. La différence s’est faite grâce à un Maxim Choupo-Moting canon qui a inscrit un doublé sur la pelouse du Herta Berlin (2-3).

Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Ça fait 9 buts en 7 matchs consécutifs toutes compétitions pour Eric-Maxim Choupo-Moting. L’attaquant camerounais du Bayern Munich (10 buts toutes compétitions cette saison) est au meilleur de sa forme depuis sa première titularisation le 16 octobre contre Fribourg (5-0). Depuis, le joueur de 33 ans n’arrête pas de marquer.

Deux buts en deux minutes

Ce samedi, en déplacement sur le terrain du Herta Berlin en match comptant pour la13e journée de Bundesliga, Eric-Maxim Choupo-Moting a claqué un doublé pour une victoire 2-3 du Bayern Munich. Le premier but arrivé à la 3èe minute. Alerté par Davies dans la surface, Goretzka est contré par Kempf sur sa frappe. Opportuniste, Choupo-Moting se jette et trompe Christensen entre les jambes grâce à un tacle au niveau du point de penalty (0-2, 37e). Une minute plus tard, le Cameroun remet ça.

Après avoir récupéré la balle sur l’engagement, les Bavarois se ruent à l’attaque. Mané lance Gnabry à droite dans la surface qui se jette pour centrer à ras de terre. Le ballon est contré par Rogel et profite à Choupo-Moting qui conclut par un tacle (0-3, 38e). Les 4e et 5e buts du Lion indomptable en Bundesliga.