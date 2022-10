Lyon recevait Toulouse dans le cadre de la 10ème journée de Ligue 1 Uber Eats. Après 4 défaites consécutives les Gones devaient se relever à domicile. La série de défaites est terminée mais l’OL n’est pas encore guéri.

Dos au mur après 4 défaites consécutives, les Lyonnais devaient commencer fort dans cette rencontre. Pour cela Peter Bosz décidait de s’appuyer sur un 4-4-2 avec les retours de Corentin Tolisso et de Moussa Dembélé. Grâce à une bonne entame les Lyonnais sont parvenus à ouvrir rapidement le score. Dembélé récupérait un bon ballon dans le camp toulousain, il combinait avec Lacazette qui servait Tetê à l’entrée de la surface. Le Brésilien inscrivait alors le premier but du match à la 2ème minute. L’OL défendait bien dans son camp et repoussait sans beaucoup de difficultés les quelques offensives toulousaines.

Offensivement les Gones combinaient bien et Karl Toko Ekambi passait proche de doubler la mise à la 12ème minute.

Lyon maîtrisait bien son sujet, accélérant en fin de première mi-temps, ils se procuraient deux belles occasions pour se mettre à l’abris avant la mi-temps sans pour autant réussir. Les équipes rentraient aux vestiaires sur le score de 1-0.