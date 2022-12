De retour en club après avoir pris part à sa première Coupe du monde avec la sélection nationale du Cameroun à Doha, Bryan Mbeumo a repris du service ce lundi avec Brentford.

La Premier League a fait son retour ce lundi avec la 17e journée. L’occasion pour Bryan Mbeumo de reprendre du service sous le maillot de Brentford. De retour de la Coupe du monde au Qatar, l’attaquant camerounais et ses coéquipiers ont obtenu le nul 2-2 contre Tottenham au Gtech Community Stadium le lendemain de Noël.

Après 47 jours sans match, le retour au pays semblait parfait pour le club de Bryan Mbeumo. Le Camerounais a été impliqué sur les deux buts de son club qui a mené 2-0 avant l’heure de jeu. Il est l’avant-dernier passeur sur les réalisations de Janelt (15e) et Toney (54e). Cependant, Harry Kane a réduit l’écart juste avant le milieu de la seconde période (65e) et, six minutes plus tard, Pierre-Emile Hojbjerg a achevé la remontée d’un coup de pied latéral (71e). Au classement, Tottenham reste quatrième et Brentford, dixième.