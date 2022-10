UEFA CL: Ekitike graspille du temps de jeu, Mbappe marque

Le PSG pouvait se qualifier directement pour la phase suivante en Champions League avec une victoire sur Benfica. Mais les deux équipes ont fait une bonne affaire finalement en poussant leur pion en vue des huitièmes de finale. Au lever du jour, une information tonitruante informait que Kylian Mbappé a demandé à quitter le PSG dès cet hiver. Et cela a bien évidemment fait la une de tous les médias de la planète.

Malgré ces vents négatifs, et conformément à ses habitudes, il va prendre en main le penalty en faveur de son club. Juan Bernat a été fauché dans la surface. Mbappé a décidé de prendre le tir. Si son entraîneur, Christophe Galtier, pense que les médias ont tenté de destabiliser l’équipe à quelques heures d’une rencontre importante, Mbappé n’a pas perdu sa lucidité. Il va tenir son rang en s’inscrivant au marquoir. (1-0, 40e).

La fiche du match:

UEFA Champions League - Phase de groupe Paris Saint Germain 1 1 Benfica

Il faut cependant dire que cette rencontre n’aura pas véritablement captivé d’autant plus que cela promettait. Les deux équipes sont pourtant les deux leaders de leur groupe.

Mbappé a tenté sur ses rares bonnes balles

Benfica a mis toute son énergie à empêcher le PSG de dérouler son jeu. Et les deux gardiens ont connu une soirée assez tranquille. Il faut dire que les fabricants de jeu, de chaque côté, n’ont pas joué pour cause de blessure. David Neres pour Benfica et Leo Messi pour le PSG.

Benfica va aussi bénéficier d’un penalty, appelé par la VAR, pour égaliser. Joao Mario va transformer sans souci pour niveler la marque (1-1, 62e).

Christophe Galtier va lancer dans la mêlée Hugo Ekitike pour relancer l’attaque en lieu et place de Pablo Sarabia. La défense de Benfica ne va pas se laisser compter.

Le PSG doit patienter avant d’être fixé sur son sort en Ligue des champions. Avec une victoire lors du prochain match contre Maccabi Haïfa, il confirmera sa qualification.