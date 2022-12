Le président de la Fédération camerounaise de football était face au ministre des Sports Narcisse Mouelle Kombi et la communauté camerounaise présente au Qatar. Dans son discours de circonstance, Samuel Eto’o a réitéré sa volonté de rendre le football camerounais plus attrayant et plus compétitif.

« Evidemment, nous sommes tenus par le résultat. Mais j’ai appris dans la petite école de la vie que j’ai connue, que tous les résultats se construisent. Moi quand je suis arrivé au Barça, ça faisait 10 ans que le club ne gagnait plus. Je me suis demandé comment cela est possible alors qu’ils ont eu des Ronaldo, des Kluivert… Ils ont mis en place une politique avec la Masia où on a voulu construire les résultats de demain », a rapporté Samuel Eto’o.

Dans son discours de circonstance, Samuel Eto’o a réitéré sa volonté de rendre le football camerounais plus attrayant et plus compétitif. « Ce que nous faisons aujourd’hui à la Fédération camerounaise de football, c’est d’avoir des résultats pendant 10, 15 ans… Cela peut prendre beaucoup de temps, mais je vous demande d’être patient », a-t-il ajouté.

Au sujet de la Coupe du monde qui se tient au Qatar et pour laquelle il a fixé l’objectif minimal aux demi-finales, Samuel Eto’o semble plus modéré après la défaite le nul concédés par les Lions. « Mes Coupes du monde n’ont jamais été comme celle-ci. J’ai déjà gagné ma coupe du monde », a-t-il lâché.