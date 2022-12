Souvent critiqué pour son jeu souvent jugé moins attrayant en sélection qu’en club, le milieu de terrain de Naples Zambo Anguissa a tenu à clarifier les choses ce jeudi en conférence de presse.

Après deux matchs de Coupe du monde au Qatar, Zambo Anguissa tarde encore à convaincre de nombreux fans des Lions Indomptables. Pour beaucoup, ce ne serait en tout cas pas le même joueur qui évolue à Naples. Le milieu de terrain camerounais sais qu’il fait régulièrement l’objet de critiques sur ce point.

Ce jeudi en conférence de presse, veille d’un match décisif contre le Brésil, Zambo Anguissa a tenu à clarifier les choses. « Vous ne pouvez pas comparer les performances d’un joueur en club et en sélection. Il ne s’agit pas des mêmes coéquipiers, pas les mêmes tactiques et donc le rendement ne peut pas être pareil dans les deux cas. Moi je fais toujours l’effort à fond lorsque je joue pour les Lions Indomptables. Si vous fouillez dans les stats, vous verrez certainement que je cours plus en sélection qu’en club », a d’abord expliqué le milieu de terrain dans des propos relayés par Actu Cameroun.

L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille conclue : « Que je sois en club ou en sélection, je suis le même et je donne le meilleur de moi-même ». Sauf que bizarrement, cela ne suffit pas.