En conférence de presse ce lundi au siège de la Fédération camerounaise de football (Fécafoot), le manager-sélectionneur des Lions indomptables a expliqué la non convocation d’André Zambo Anguissa et Michaël Ngadeu, deux cadres de la tanière.

Qu’est-ce qui justifie les absences de Zambo Anguissa et de Michaël Ngadeu de la liste des 26 joueurs Lions retenus pour la prochaine fenêtre FIFA ? Rigobert Song était préparé à cette question. Face à la presse ce lundi au siège de la Fécafoot à Yaoundé, le manager-sélectionneur s’est expliqué. Et à première vue, les deux joueurs font toujours partie de ses plans.

« Nous travaillons tous les jours et nous suivons de nombreux joueurs. Michaël Ngadeu et Zambo Anguissa sont les joueurs les plus utilisés en sélection et en clubs. Ce sont les leaders de l’équipe. Est-ce que j’ai encore besoin de les voir ? Je n’ai plus besoin de les voir. Ils font partie de l’équipe », a répondu Rigobert Song. S’il ne les pas convoqués pour les deux matchs amicaux du 23 et du 27 septembre prochains (contre l’Ouzbékistan et la Corée du Sud), c’est, dit-il, pour évaluer des joueurs qui n’ont pas encore eu leur chance depuis son arrivée à la tête des Lions indomptables.

« J’ai besoin de voir de nouveaux joueurs pour compléter l’effectif. Zambo Anguissa fait partie de l’équipe. Nous espérons l’avoir au mois de novembre. S’il est à 100% maintenant, nous avons besoin qu’il soit à 200% en novembre. Nous allons à une compétition où nous aurons de grandes ambitions. Ce ne sera pas juste un match. Nous essayons de trouver des joueurs qui pourraient pallier de mauvaises surprises. Il faut des joueurs capables de tenir si jamais on a un souci un jour ».