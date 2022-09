Eloignés de la sélection nationale du Cameroun depuis deux et quatre ans, Georges Mandjeck et Nicolas Nkoulou vont fêter leur retour dans la tanière à l’occasion de la fenêtre FIFA de ce mois de septembre.

Les deux champions d’Afrique 2017 font en effet partie des 26 joueurs retenus pour affronter l’Ouzbékistan et la Corée du Sud les 23 et 27 septembre prochains, lors de deux matchs amicaux internationaux. Eloignés de la sélection nationale depuis deux et quatre ans, la convocation de Georges Mandjeck et de Nicolas Nkoulou était au centre des débats ces derniers jours. Ce lundi, le manager-sélectionneur des Lions indomptables a expliqué leur présence dans sa liste.

Si, sur le papier, ça saute à l’œil que Mandjeck et Nkoulou remplacent, poste pour poste, Zambo Anguissa et Michaël Ngadeu, Rigobert Song lui, préfère parler d’expérience. « Georges Mandjeck et Nicolas Nkoulou ont l’expérience et le vécu dont nous avons besoin. Sachant qu’ils sont Camerounais et qu’ils sont en exercice, pourquoi ne pas leur donner une chance ? », a expliqué le technicien en conférence de presse.

Georges Mandjeck et Nicolas Nkoulou sont de retour pour deux matchs amicaux. Mais s’ils rassurent sur le terrain dans deux semaines, Rigobert Song n’écarte pas la possibilité de composer avec eux, pour la Coupe du monde de novembre – décembre au Qatar. « On verra s’ils pourront faire partie du groupe pour la Coupe du monde au Qatar. Moi je pense que c’est possible. Ils peuvent apporter leur vécu et leur expérience à la nouvelle génération qui est là. Même si on veut bâtir quelque chose, il faut avoir des aînés auprès des plus jeunes pour leur passer ensuite le flambeau », a-t-il appuyé.