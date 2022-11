En conférence de presse d’avant match tenue en début de soirée, Rigobert Song et Faï Collins ont affiché leur optimisme quant à la manière d’aborder ce match, tout en promettant de rectifier le tir et de gommer les imperfections observées le 24 novembre dernier contre la Suisse.

Les Lions Indomptables évolueront pour ce 2eme match dans leurs tenues habituelles et sont attendus au stade à 11h20, pour une mise en condition pratique. En attendant le coup d’envoi d’une rencontre qui revêt un enjeu capital pour le Cameroun.

Team Press Officer