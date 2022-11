Le chaos n’est jamais loin lors des compétition en sélection nationale du Cameroun. La possibilité d’une préparation sereine a été longtemps évacuée pour cette coupe du monde 2022. Une présence s’est imposée au sein du vestiaire. C’est celle du Président Samuel Eto’o Fils et son omniprésence. Au lieu d’adresser les problèmes, l’opération ‘kilav’ rectifie les gaffes

Les responsables de la Communication du Président Eto’o s’affairent à polir son image et cette de son instance après une autre grosse affaire qui a fait son lit dans l’hôtel des administrateurs du Cameroun. Et ils font du bon travail. Ascese, la firme de communication qui gère son image, compte des dizaines d’influenceurs des réseaux sociaux. En reconnaissance des services rendus, la Fécafoot les a tous emmenés au Qatar. Les frais, voyages, logement, nutrition et primes sont bien à la charge de la Fédération. Si plusieurs ont reçu les badges et accredités en lieu et place des journalistes, leur mission est avérée: démentir tout ce qui pourrait porter atteinte à l’image de Samuel Eto’o Fils.

Vendredi soir, la tension a atteint son paroxysme à l’hôtel reservé aux dirigeants de la fédération camerounaise de football. Ayant surpris certains cadres en position délicate, Samuel Eto’o est entré dans le genre de colère noire qu’on lui connait. Après des invectives bien senties, Mabouang Kessack, son Conseiller Spécial, et d’autres acdres vont être sommés de regagner leur poste à Yaoundé.

Le Pichichi ne va pas aimer l’intervention de celui qu’il a nommé sélectionneur au sein des Lions. Rigobert Song reclamait la clémence du boss. Mal lui en a pris puisque les invectives vont se succeder des deux côtés. L’administration de l’hôtel excédé va tenter d’intervenir pour que s’arrête l’aggressivité qui mettait mal à l’aise les autres occupants de l’immeuble.

Au lendemain de la diffusion publique de ce cafouilli, le cabinet de relation publique va entrer en scène pour semer le doute sur la véracité de l’information. Comme lorsque Samuel Eto’o a surpris Zambo Anguissa après l’entraînement de samedi et diffusé une photo des deux sur les réseaux sociaux, Eto’o et Song étaient tout en rigolade ce dimanche. L’objectif simple est de démentir l’information sur l’altercation entre les deux personnages. Démentir, distraire, réorienter, dans le but de polir l’image du Président. À grand frais de la Fécafoot.

La transparence promise? on y repassera. « tu t’adresses à qui? tu oublies que sans moi tu n’aurais jamais été sélectionneur? ça ne va pas se passer comme ça. Abooyaah!

Circulez… nous sommes l’opération ‘lilac’. On balaie et nettoie les détritus.

Vous aussi, publiez vos chroniques sur Camfoot en adressant vos papiers à notre rédaction, redaction(a)Camfoot.com