Les Lions Indomptables affrontent la Serbie ce lundi avec l’obligation de remporter la victoire. Une mission qui s’annonce compliquée pour les hommes de Rigobert Song.

Le Cameroun s’est montré intéressant mais insuffisant lors de son premier match face à la Suisse. Un manque criant d’efficacité offensive a empêché aux Lions Indomptables de prendre les devants. Conséquence, les hommes de Rigobert Song se sont fait punir en seconde période sur un but d’Embolo, né au Cameroun. Suite à ce revers 1-0, le Cameroun est au pied du mur et doit s’imposer ce lundi contre la Suisse pour conserver ses chances de qualification avant de rencontrer l’ogre brésilien.

Les Lions sont au pied du mur. Un seul résultat est possible : la victoire. Pour cela, Rigobert Song devrait revoir son schéma. Le manager sélectionneur pourrait par exemple opter pour un 4-4-2 en losange avec Zambo Anguissa et Martin Hongla dans l’entrejeu, Toko Ekambi et Bryan Mbeumo en pistons. Et la paire Choupo-Moting – Vincent Aboubakar en attaque.

Voici notre onze probable

Gardien : André Onana

Défenseurs : Faï Collins – Castelletto – Nkoulou – Enzo Ebosse

Milieux : Mbeumo – Hongla – Zambo Anguissa – Toko

Attaquants : Choupo-Moting – Aboubakar