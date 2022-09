Le Cameroun peut se passer de n’importe quel joueur. Pour dire que personne n’est indispensable. Ce qu’il y a lieu de dire sur le cas Zambo est qu’il n’a pas été convoqué pour le prochain regroupement des Lions Indomptables et le coach, qui commence à prendre les habitudes que nous reprochions à ses prédécesseurs, ne nous a pas expliqué ses choix. Zambo Anguissa est un cadre dans cette équipe et le peuple doit savoir pourquoi il n’est pas appelé. Lors du dernier regroupement, on subodorait déjà une cabale contre lui et certains autres cadres. Honnêtement, ce serait très décevant que Rigobert Song se passe de ses meilleurs éléments, sans raison sportive valable. Zambo est le meilleur Camerounais de l’heure avec Karl Toko Ekambi et André Onana. A deux mois de la Coupe du Monde, je ne vois pas pourquoi par pure caprice ou par fantaisie, on déciderait de se passer de lui.

Pinon Ahanda Omgba