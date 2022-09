La première journée de la Champions League européenne a été un grand moment de football à travers le monde. Des matchs ont été vécus à la télévision pour ceux qui n’ont pas être présents dans les stades. L’une des surprises a été la lourde défaite de Liverpool (1-4) en Italie contre Naples. Franck André Zambo Anguissa a éclaboussé ce match de tout son talent. Ses statistiques furent impressionnantes : 87% de passes réussies, 100% de dribbles réussis (2/2), 100% de passes longues réussies (3/3), 4/7 tacles réussis, 5 interceptions, un but. Et c’est en toute logique que le milieu de terrain camerounais a été élu homme du match.

Le Camerounais a d’ailleurs fait la une de l’édition sport de The Guardian, après son grand match contre Liverpool. Ce qui n’est pas une surprise, puisqu’il reproduit les mêmes performances tout le temps en club. Comme le week-end dernier où il a été déterminant pour la victoire à l’extérieur (2-1) de Naples sur la Lazio de Rome. A défaut de marquer, il a été auteur de la passe décisive pour le deuxième but de son club. Franck André Zambo Anguissa a d’ailleurs été toujours flamboyant en club.

Son potentiel attend d’être exploité en sélection

Sauf que chez les Lions Indomptables, l’on a toujours attendu en vain qu’il reproduise le même rendement. Pendant la dernière Can TotalEnergies Cameroun 2021, les matchs se sont succédés sans que Zambo Anguissa se montre au-dessus de la mêlée. Ses multiples déboires se sont succédés au point où il n’a pas répondu à la convocation en vue du match de barrage qualificatif pour la Coupe du Monde Qatar 2022 contre l’Algérie. La raison avancée était une blessure, alors qu’il avait été opérationnel en club le week-end d’avant. Les Lions Indomptables se sont brillamment qualifiés pour la Coupe du Monde sans le joueur de Naples.

La trajectoire de Zambo Anguissa s’est poursuivie avec sa convocation à l’occasion des deux matchs éliminatoires à la Can de 2023 contre le Mozambique à Douala et le Burundi à Dar Es Salam. Et pour ce dernier match, les Lions Indomptables avaient battu les Hirondelles du Burundi sur le plus petit des scores (1-0) le 9 juin dernier à Dar es Salam, en Tanzanie…

« Personne n’a sa place assurée dans cette équipe », était-ce destiné à Zambo Anguissa ?

A la fin, Samuel Eto’o, le président de la Fécafoot, a fait une sortie musclée à l’endroit des joueurs, dans les vestiaires.

« Personne n’a sa place assurée dans cette équipe. Vous devez faire votre job (…) Je jouerai avec les enfants. Je sais ce que vous pensez (…) Et je vais arriver là où je vais, avec vous ou sans vous. Si vous voulez être de ce voyage, vous devez vous bouger, les gars. Je vous dis, parce que cette Coupe du Monde, ne soyez pas sûr que vous serez dans cette liste, si c’est ce que j’ai vu aujourd’hui (match contre le Burundi, ndlr). J’ai besoin de plus. J’ai besoin de beaucoup plus, parce que moi, je rêve de gagner cette Coupe du Monde », fulminait-il.

Plusieurs observateurs ont très vite lu vers qui cette sortie du président de la Fécafoot était orientée.

36 joueurs ont été convoqués pour les deux matchs amicaux préparatoires à Qatar 2022 par le manager sélectionneur Rigobert Song. Parmi les curiosités, l’on a remarqué les absences de Franck André Zambo Anguissa. Il est pourtant l’une des valeurs actuelles du Cameroun dans les championnats européens. Michaël Ngadeu n’y figure pas non plus. Il est l’un des cadres de cette équipe. Depuis 2017, est resté constant avec près de 77 sélections et a disputé presque tous les matchs avec l’équipe nationale. Pourtant, il est question de travailler la cohésion à l’occasion de ces deux matchs amicaux. Ce sera contre l’Ouzbékistan et la Corée du Sud.

L’histoire Aimé Jacquet – Eric Cantona chez les Lions Indomptables ?

Aucune explication n’a encore été donnée par rapport à ces absences et la sélection de certains joueurs. En attendant la conférence de presse du manager sélectionneur, les commentaires et analyses vont dans tous les sens. Et finalement, seul Rigobert Song pourra apporter un éclairage sur la non sélection d’un joueur de la trempe de Zambo Anguissa. Mais, il y a cette réflexion de Martin Kingue Etame, un internaute, après l’impressionnante prestation de Zambo Anguissa avec Naples ce mercredi face à Liverpool. « Il y a des joueurs « mono polaires », c’est-à-dire ne peuvent atteindre le max de productivité qu’en club et non en équipe nationale ou toute autre sélection spontanée qui ne lui offre pas son environnement sportif quotidien ! », croit-il savoir.

Il est constant que pour la Coupe du Monde Qatar 2022 comme pour toutes les autres compétitions, le Cameroun a besoin de battre le rappel de ses meilleurs joueurs de l’heure, pour se donner plus de chances de réussite. Et le moment est venu pour Rigobert Song de faire les bons choix. A moins que le manager sélectionneur ne fasse comme Aimé Jacquet en France, pour le cas Eric Cantona, en 1998.

Pour mémoire, Eric Cantona était au sommet de son art à Manchester United, un des meilleurs du monde comme attaquant. Mais le sélectionneur des Bleus avait choisi de se passer de lui, pour disait-il, préserver la discipline dans son vestiaire. Et la France remporta la Coupe du Monde sans Eric Cantona.

Achille Chountsa