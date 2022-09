Pour le moment, Zambo Anguissa fait partie des meilleurs d’Europe. Au regard de la forme qu’il présente en Champions League, le Cameroun gagnerait tout à avoir Zambo, si nous voulons vraiment faire bonne figure à cette Coupe du Monde. Pour le moment, il ne faut même pas penser qu’on peut se passer de lui. Maintenant, personne n’est indispensable. On peut bien se passer de n’importe qui. On nous enseigne à tirer le maximum de ce qui est positif du joueur. On peut gérer les humeurs par la suite. Mais, il faut capitaliser ce qui permet au groupe d’avancer. On a beau dire qu’il ne donne pas le même rendement en équipe nationale qu’en club. Mais, est-ce qu’il a le même encadrement ? Il faut que celui qui utilise le joueur puisse voir dans quel registre il est performant. A Naples, son coach lui permet de porter le ballon, de faire ce qu’il veut. Mais ici, on veut lui imposer une ou deux touches de balles ; il faut qu’il fasse avancer d’autres joueurs que lui. Il y a une différence. Je pense que c’est un problème d’encadrement technique. Si on arrive à mettre en place le bon scénario, je suis sûr qu’il pourra donner un bon rendement. Au niveau du discours, savoir celui qu’on lui tient ici au Cameroun (…) Zambo Anguissa est déjà dans la vitrine. Il n’a plus besoin de la Coupe du Monde pour se mettre en exergue. Si on se passe de lui, de l’extérieur on comprendra qu’il y a une raison extra-sportive qui concourt à ne pas le sélectionner.

Kisito Eloundou