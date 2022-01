CAN 2021 : Pierre-Emerick Aubameyang va bien

Et pourtant, il y avait eu une grosse controverse Lundi dernier lorsque la Fédération Gabonaise de Football a indiqué qu’elle allait se passer de ses deux meilleurs joueurs.

Le communiqué de la FEGAFOOT indiquait que c’est à cause des complications du COVID-19 que le deux vedettes de la sélection nationale ont été retournées à leur club. Ils ont quitté l’hôtel des Panthères du Gabon et auraient pris le vol à destination de leur club. Cependant, des informations commencent à filtrer sur les véritables raisons de leur renvoi. Et en comprenant le courroux de Lemina qui a décidé de prendre sa retraite de la sélection nationale, cette information fait du sens.

D’après un journaliste qui travaille pour un média français, ce départ des deux joueurs aurait tout à voir avec leur comportement.

Selon ce qu’il rapporte, les deux joueurs seraient sortis dimanche aux environs de 18 heures en compagnie de l’intendant-adjoint alors que leurs coéquipiers étaient à l’entraînement. Ils ne seraient rentrés que ce lundi matin visiblement en état d’ébriété et pas du tout seuls. Douala est une ville aux mille attractions nocturnes. Tout se serait gâté lorsqu’ils s’en sont pris au service de sécurité.

Après les autres épisodes, dont la sortie de Dubai qui est passé en boucle en mondovision, la FEGAFOOT et le ministère des Sports du Gabon ont décidé, en accord avec le sélectionneur, Patrice Neveu, qu’il était temps de se séparer d’eux et se concentrer sur la suite de la compétition.

Aubameyang et Lemina n’auront finalement livré aucune minute dans ce tournoi.