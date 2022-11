L’entreprise de télécommunications, sponsor officiel de l’équipe nationale de football du Cameroun depuis plus de 20 ans vient de publier un message d’encouragement à l’endroit de Vincent Aboubakar et ses coéquipiers.

Les Lions Indomptables du Cameroun font bonne impression durant la 22e édition de l’évènement planétaire qui réunit les meilleures sélections nationales de football. Ces 32 meilleures équipes du monde entier, réparties en huit groupes de quatre, qui s’affrontent depuis le 20 novembre 2022.

Bien que leur première rencontre contre la Suisse n’a pas été une réussite, les Lions Indomptables ont pu rugir ce 28 novembre face à la Serbie en revenant au score à deux reprises et en concluant donc leur match sur un nul : 3 contre 3.

Pour espérer dépasser le premier tour, le Cameroun va devoir battre le Brésil avec un bon écart, chose possible, car historiquement, les Lions n’ont jamais vraiment tremblé devant la Séléçao. Nous continuons de croire au « hemlè » de nos champions.

Fier supporter du football et sponsor officiel des Lions Indomptables depuis plus de 20 ans, Orange Cameroun comme à son accoutumée accompagne et soutien l’équipe nationale du Cameroun tout au long de cette compétition majeure.

