Le gardien international camerounais, titulaire d’une des plus grosses écuries du Cameroun, va rater la suite de la Coupe du Monde 2022. Mis à l’écart depuis trois jours pour, officiellement avoir défier l’autorité de son sélectionneur, André Onana a été prié manu militari de quitter le regroupement des Lions Indomptables.

Il a été aperçu au Hamad International Airport de Doha ce mardi après-midi et devrait rejoindre son club dans la foulée.

Le flou persiste sur les raisons réelles qui ont poussé à cette rupture entre l’un des plus talentueux du groupe et le sélectionneur. Si en conférence de presse, Rigobert Song affirmait qu’il « est mis à côté à cause d’un problème d’indiscipline, il faut accepter les règles dans les groupes. Je préfère préserver le groupe qu’un individu. On parle du gardien d’un des meilleurs clubs d’Europe (Inter Milan), une très grande équipe. Ses performances ne sont pas en cause. J’ai demandé qu’il attende, on aura l’occasion de se voir. S’il va continuer ? Ça dépendra de lui. Il doit revenir dans les règles et on verra si c’est possible. »

Cela supposait donc que le joueur a décidé de se retirer lui-même du groupe et que les ponts pouvaient être rétablis.

Et pourtant, lors de sa discussion avec Equinoxe TV, le joueur ne semblait pas comprendre les raisons de sa mise à l’écart, exprimant le grand respect qu’il a envers son sélectionneur et le Président de la Fécafoot. Il a aussi balayé les rumeurs d’un clash d’avec Ernest Obama, l’espion dans la tanière du Président Samuel Eto’o.

Et pourtant, il y a bien un problème qui a causé une rupture de banc!

Dans un communiqué qu’il a rendu public, le gardien explique:

Je tiens à exprimer mon affection pour mon Pays et les Lions Indomptables. Hier, je n’ai pas été autorisé à être sur le terrain pour aider le Cameroun, comme je le fais toujours, à atteindre les objectifs de l’équipe. Je me suis toujours comporté de manière appropriée, et pour mener l’équipe vers le succès.

J’ai mis tous mes efforts et mon énergie afin de dénouer les liens d’une situation ambigüe, mais je n’ai pas rencontré la réceptivité espérée. Certains moments sont difficiles à assimiler. Cependant, je considère et respecte toujours les décisions des personnes garantes de la gestion de l’encadrement de notre équipe.

Tous mes encouragements vont à mes coéquipiers, car nous avons démontré que nous sommes capables d’aller très loin dans cette compétition.

Les valeurs que je promeus en tant que personne et en tant que professionnel sont celles qui m’identifient, et que j’ai hérité de na famille depuis ma tendre enfance. Représenter le Cameroun est un immense privilège. La Nation d’abord et pour toujours. André. Onana

On est alors en droit de questionner ce que peut bien être ce problème qui a conduit à une rupture si brutale.

André Onana est le premier joueur du Cameroun à être exclu d’une compétition en cours. Cela ne s’est jamais passé dans les précédentes administrations. En 1990 en Coupe du Monde Italia 1990, Joseph-Antoine Bell avait été rétrogradé dans la hiérarchie des gardiens.