Recalé pour les deux prochains matchs amicaux de la sélection nationale du Cameroun, Frank Zambo Anguissa ne se laisse pas perturber par le tollé créé par la récente liste de Rigobert Song.

Barré de la liste en sélection nationale, le milieu de terrain de Naples est focalisé sur chaque match qu’il est appelé à livrer avec son club. Sa prochaine sortie avec son équipe c’est ce soir. L’international camerounais et ses coéquipiers se déplacent sur le terrain des Rangers, dans le cadre de la deuxième journée de la Ligue des champions. Un match que l’ancien Marseillais veut absolument gagner. Lui qui a été exceptionnel lors de la précédente sortie, face à Liverpool (4-1).

Zambo : « Je me sens plus en confiance »

« Contre Liverpool, c’était mon premier match et j’étais très content de ma performance et de celle de l’équipe. Jouer avec la même intensité que nous l’avons fait contre Liverpool sera important », a-t-il commenté en conférence de presse. Zambo Anguissa ne se laisse pas distraire par l’actualité de la sélection nationale du Cameroun. Que non ! Le milieu napolitain est concentré et conscient de son statut au sein du groupe de Luciano Spalletti. « Luciano Spalletti a toujours montré beaucoup de confiance en moi et m’encourage tous les jours (…) Je me sens plus en confiance et je pousse plus souvent vers l’avant », martèle le joueur.

Le joueur de 26 ans est dans une forme incroyable. Ce soir, il donnera encore peut-être des insomnies à ceux qui souhaitent son absence à la Coupe du monde Qatar 2022. « Je ne sais pas si c’est le meilleur moment dans ma carrière. C’est important de s’améliorer chaque jour. Je ne sais pas mais tout peut arriver dans le football », a confié le milieu de terrain camerounais.