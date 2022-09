Comme en 2014, Vincent Aboubakar et le Cameroun vont affronter le Brésil et Neymar, lors de la phase de groupes de la prochaine Coupe du monde, Qatar 2022. Un match que le capitaine des Lions indomptables veut différent, après la défaite (4-1) concédée il y a huit ans.

Au Mondial 2010 en Afrique du Sud, il avait 18 ans et était l’un des benjamins de l’équipe nationale du Cameroun. Douze ans plus tard, Vincent Aboubakar se prépare à représenter une fois de plus son pays dans la reine de compétitions de football. Mais cette fois, en tant que capitaine des Lions indomptables.

Seulement, comme dans ce genre de compétition, le sort a voulu que le Cameroun se retrouve dans le même groupe que de grandes nations. Notamment le Brésil de Neymar qui avait déjà laminé les Lions indomptables (4-1) lors de l’édition 2014. « C’est une magnifique compétition, qui tient une place à part dans le cœur de tous les footballeurs. Nous sommes tombés dans un groupe difficile avec le Brésil, la Suisse et la Serbie », a expliqué l’attaquant camerounais au micro de la FIFA.

Si sur le papier le Brésil est donné favori, le Lion indomptable n’a cependant pas l’intention de s’avancer en victime résignée. « Nous n’avons pas peur du Brésil car cette équipe ne ressemble pas à celles que nous avons connues par le passé. Certes, il y a de bons joueurs mais pour aller loin dans une telle compétition, il faut un groupe soudé. Sans ce collectif, aligner les grands noms ne sert pas à grand-chose », prévient Aboubakar.

« Notre équipe ne manque pas de talent »

Le capitaine des quintuples champions d’Afrique croit aux chances de son pays. « En ce qui nous concerne, nous devons aborder ce tournoi dans le meilleur état de forme possible. J’espère que nous éviterons les blessures. Ensuite, on verra bien. Je ne vais pas vous dire si le Brésil va faire ci ou ça ; nous nous concentrons sur notre jeu. Je suis certain que le sélectionneur et ses adjoints vont tout faire pour que nous puissions évoluer à notre meilleur niveau. Notre équipe ne manque pas de talent et il règne un excellent état d’esprit au sein du groupe. Quoi qu’il arrive, nous tirerons tous dans le même sens ».