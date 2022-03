MTN Elite One : le calendrier et le format chamboulés

Le match d’ouverture de la saison de football initialement prévu ce mercredi 16 mars devrait connaître quelques changements. Selon certaines indiscrétions, la rencontrée sensée opposer PWD de Bamenda à Bamboutos ne devrait plus se tenir à Mbouda comme prévue.

En effet, le calendrier et le format du championnat camerounais de première division, MTN Elite One, vont être chamboulés. La compétition est finalement appelée à se jouer en une seule poule de 25 clubs au lieu de deux groupes de 12 et 13 clubs comme initialement annoncé. De plus, les rencontres devraient se jouer en une seule phase aller dans quatre villes bien identifiées : Douala, Yaoundé, Bafoussam et Limbe. Ainsi donc, un club comme Coton Sport de Garoua devra disputer tous ses matchs de championnat dans le sud du pays.

Bien sûr, tous ces changements n’ont pas encore été rendus publics par la Fédération camerounaise de football (Fécafoot). Une concertation a lieu en ce moment au siège de l’instance entre le patron des lieux, Samuel Eto’o, le Comité transitoire du football professionnel et les présidents de clubs à l’effet de prendre une décision commune.