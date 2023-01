Discret jusqu’au bout, Modeste Mbami a toujours gardé de très bon souvenirs des Jeux Olympiques remportés en 2000 avec le Cameroun. Il y a deux ans, en marge des JO 2021, l’ancien milieu de terrain a raconté cette aventure à nos confrères de Sport News Africa.

Les Camerounais n’oublieront jamais Modeste Mbami. Les Brésiliens aussi. Décédé samedi dernier des suites d’un AVC, c’est en effet le milieu de terrain camerounais qui avait punit le Brésil en inscrivant le but victorieux lors des quarts de finales des JO de 2000. La suite, tout le monde la connaît : les Lions Indomptables ont décroché la médaille d’or. Dans une interview réalisée en 2021 chez nos confrères de Sport News Africa, l’ancien joueur du PSG et de l’OM se souvient d’avoir passé la meilleure journée de sa vie, au soir de la victoire finale contre l’Espagne.

« Cette journée avait commencé la veille en fait (rire). Personne n’avait pu fermer l’œil. On a discuté pendant toute la nuit, jusqu’à 4h du matin. On était là à échanger sur le match qui nous attendait. Franchement, tout le monde était relax. On avait compris qu’on était dans les bonnes conditions pour gagner ; parce qu’en réalité, on savait qu’on avait rien à perdre. Nous étions déjà contents d’être là, on ne s’imaginait pas arriver en finale. On s’est dit qu’il fallait donner tout ce qu’on avait. Je me souviens du penalty salvateur de Pierre Wome qui nous permet de remporter ce match. C’était simplement incroyable », avait raconté Modeste Mbami.

Le déclic

Si elle constitue la première ligne de son palmarès, cette médaille en or lui a surtout ouvert les portes d’une carrière bien remplie en Europe. « Cette médaille a contribué à me donner une certaine visibilité au plan mondial. Quand je suis rentré des Jeux Olympiques, j’étais jeune, j’avais un contrat de stagiaire. Le club (CS Sedan) qui voyait en moi un joueur d’avenir a eu des certitudes. C’est ainsi que j’ai rapidement signé un contrat professionnel. C’est grâce au Cameroun et à cette médaille d’or olympique. Les Jeux Olympiques ont vraiment été le début de tout. Il y a certes eu du travail en amont, mais les JO de Sydney 2000 ont contribué à me propulser sur la scène mondiale. Surtout mon but en or contre le Brésil ». Adieu l’artiste.