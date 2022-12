Actuellement à la Coupe du monde avec le Portugal, Cristiano Ronaldo est parti pour s’engager avec le club d’Arabie Saoudite Al-Nasr où évolue le Camerounais Vincent Aboubakar. Un contrat de plus de 500 millions d’euros attendrait la star portugaise.

L’été dernier, alors qu’il cherchait à quitter Manchester United, Cristiano Ronaldo a reçu un véritable pont d’or venant d’Arabie Saoudite et du club d’Al-Hilal (350 millions d’euros). Et ces derniers jours, un retour de flamme d’Arabie Saoudite était évoqué, avec notamment une offre d’Al-Nasr, le club où évolue le Camerounais Vincent Aboubakar.

CR7 tombe d’accord avec Al-Nasr

Selon la publication espagnole Marca, Cristiano Ronaldo s’est vu offrir un contrat de deux ans par Al-Nasr. Marca rapporte que Ronaldo a également suscité l’intérêt de la MLS, mais il est très conscient d’obtenir le salaire le plus lucratif possible s’il met fin à son illustre carrière en Europe. Al-Nasr est prêt à payer l’attaquant portugais 200 millions d’euros la saison s’il accepte de jouer pour le club saoudien jusqu’en 2025.

Autrement dit, Cristiano Ronaldo gagnera prêt de 500 millions d’euros en rejoignant la ligue saoudienne et le club d’Al-Nasr puisqu’un contrat de deux ans et demi est sur la table. Et selon le journal espagnol, le Portugais a donné son accord au club saoudien pour le rejoindre après la Coupe du monde.