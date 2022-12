Le sélectionneur de l’équipe nationale du Cameroun Rigobert Song entend s’appuyer sur l’état d’esprit qui a conduit ses hommes au nul (3-3) face à la Serbie après avoir été menés 3-1. Même s’il sait que d’autres paramètres entreront en jeu ce vendredi face au Brésil.

« Nous nous préparons dans le but de traverser le premier tour de cette Coupe du monde. Je pense que nous connaissons très bien le Brésil. Notre premier défis est de voir, non pas comment ils vont se comporter, mais comment nous allons nous comporter. Ils ont une avance liée au fait qu’ils sont déjà qualifiés. Nous ne devons pas nous dire qu’ils aligneront leur deuxième équipe parce qu’ils sont déjà qualifiés. Le plus important, c’est notre façon d’aborder ce match. Pour nous, ce sera une finale. Nous devons tout faire pour avoir les 3 points et après on verra la suite », a déclaré Rigobert Song en conférence de presse.

« Le message que je transmet aux joueurs c’est de se battre et de faire plus d’efforts encore. La bataille est plus psychologique. Le résultat est important et je sais que mes joueurs sont capables de le faire s’ils mettent un accent sur les plans de la concentration, de la détermination. Dans le haut niveau, lorsqu’on a un moment de déconcentration, cela peut coûter cher. Il est question d’être concentrés et d’avoir la détermination nécessaires pour nous permettre de prendre les 3 points », a-t-il ajouté.