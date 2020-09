Mbom Ephrem, latéral gauche des Lions Indomptables lors du Mondial 82, est décédé

Le défenseur polyvalent a également représenté le Cameroun lors de la CAN 1982 à Tripoli.

En club, il est passé par Rail FC de Douala, Léopard de Douala, Canon Yaoundé, et Dragon de Yaoundé. Il a occupé plusieurs postes dans et autour du football, notamment membre du personnel de l’Ecole de football des Brasseries du Cameroun.

Déjà annoncé pour mort il y a juste quelques mois, il n’aura pas résisté très longtemps à cette fausse rumeur. Il quitte la scǹe à peine quelques semaines après qu’un autre grand défenseur des Lions indomptables du Cameroun, Tataw Eta Stephen, soit aussi passé dans l’au-delà.

Ephrem MBOM était un défenseur très tenace, très solide et surtout très endurant. Il a remporté le championnat du Cameroun à cinq reprises avec le grand Canon de Yaoundé, en 1979, 1980, 1982, 1985 et 1986, et a été vice-champion en 1984. Il a été trois fois vainqueur de la Coupe du Cameroun : 1978, 1983 et 1986.

Sur le plan continental, il a gagné la Coupe d’Afrique des clubs champions en 1978 et 1980, et la Coupe d’Afrique des vainqueurs de coupe en 1979. Il était aussi chevalier de l’ordre national du mérite.

Claude KANA

Historien du football