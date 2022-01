Mali – Tunisie : Janny Sikazwe, un arbitre au passé sulfureux

Mais qui est Janny Sikazwe, l‘arbitre de la rencontre Tunisie-Mali (0-1), qui a complétement perdu les pédales en sifflant deux fois la fin du match avant même l’issue des 90 minutes ?

Le nom de cet arbitre zambien est associé à une drôle d’affaire, un match de Ligue des champions africaine en octobre 2018 où il avait pris plusieurs décisions en faveur… de l’Espérance de Tunis, contre le CD Primeiro de Agosto (Angola). Monsieur Sikazwe avait même été provisoirement suspendu par la CAF, mais aucune charge n’a finalement été retenue contre lui, faute de preuves.

Ce Zambien de 42 ans est pourtant un arbitre expérimenté. C’était lui qui était au sifflet pour la finale de la CAN 2017 entre l’Egypte et le Cameroun (1-2). Et il avait même officié lors de la Coupe du monde 2018, dirigeant la rencontre Belgique-Panama.

L’arbitre du match Tunisie Mali a déjà été suspendu par la CAF en 2018 pour suspicions de corruption au vu de quelques actions litigieuses durant un match de LDC africaine entre l’ES Tunis et Primeiro de Agosto (Angola). Il avait refusé un but aux Angolais synonyme de qualif. pic.twitter.com/QQX0ywgF8Y — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) January 12, 2022

Il n’empêche que ce Tunisie-Mali a fait ressortir d’anciennes rencontres où son arbitrage avait été discutable. Comme ce Nigeria-Egypte, en éliminatoires de la CAN 2017, où il avait sifflé la fin du match alors que Mohamed Salah partait au but. Ou un Algérie-Burkina Faso en 2013 qui avait provoqué la colère de la presse algérienne.