L’avenir de Rigobert Song à la tête de l’encadrement des Lions Indomptables continue d’être remise en cause depuis l’élimination du Cameroun au premier tour de la Coupe du monde 2022.

Bon nombre de Camerounais réclament la démission de Rigobert Song. Mais le sélectionneur des Lions Indomptables n’a pas l’intention de déposer son tablier malgré l’élimination du Cameroun au premier tour du Mondial 2022. L’ancien capitaine de l’équipe fanion semble avoir la confiance du patron de la Fécafoot Samuel Eto’o, et pas que ; certains observateurs militent également pour son maintien. C’est le cas du Pr Mathias Owona Nguini.

Ce dernier suggère d’accorder plus de temps au sélectionneur camerounais. «Je le redis, malgré l’échec de Qatar 2022, il faut laisser Rigobert Song travailler dans la durée (2 ans – 3 ans). Le premier moment sera [la] CAN Côte d’Ivoire 2024 (objectif : 6ème étoile ; seule marge de tolérance : finale). Dans ce délai de temps, étalonnons les Lions avec des matchs avec les grands du monde (Brésil, France, Angleterre, Allemagne, Italie, Argentine) et d’Afrique (Egypte, Nigéria, Maroc, Côte d’ivoire, Sénégal) entre 2022 et 2026 ».

Le politologue suggère également d’intensifier « la détection avec une équipe A’ composée exclusivement de joueurs locaux dont les meilleurs seront testés en équipe A. Renouvelons le groupe pour avoir 45 a 50 internationaux compétitifs », a-t-il écrit sur son compte Facebook.