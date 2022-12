Ils sont deux numéros 10 emblématiques et ont remporté en club tous les trophées imaginables. Leo Messi a ajouté une Copa America à son palmarès. Il leur manque cependant le graal. Le trophée de la Coupe du Monde de la FIFA. Et dès ce mardi soir, qui de Messi ou Modric poursuivra l’aventure?

Messi aurait pu remporter ce trophée en 2014, mais l’Argentine a été battue par l’Allemagne en prolongation sur le score de 1-0. En Russie en 2018, la Croatie de Modric a été battue 4-2 par la France. Ces deux joueurs ont aussi remporté le prix individuel du Ballon d’Or, même si Modric n’en a qu’un seul et Messi le recordman avec sept.

Ces deux joueurs seront reconnus comme des légendes de ce sport et on peut pratiquement être certain que c’est leur dernière participation à une phase finale de la Coupe du Monde. Agé respectivement de 37 et 35 ans, Luka Modric et Lionel Messi continuent à jouer au top de leur performance. Les deux joueurs ont été instrumental dans le parcours de leur pays lors de cette Coupe du monde. En quart de finale, Leo Messi a ouvert le score contre les Pays Bas, avant de marquer lors de la séance des tirs au but. Modric lui aussi aura inscrit son tir au but.

Le capitaine de l’Argentine semble être en mission. Avec quatre but, il n’est devancé que par le franco-camerounais Kylian Mbappé. Après une première saison catastrophique au Paris Saint Germain en 2020-2021, il a retrouvé la joie sur le pré. Sa motivation première était de porter l’Argentine pour ce qui sera probablement sa dernière participation à un Mondial. À titre d’illustration, il a plus de tirs (25) et de tentatives de tir (12) que n’importe quel autre joueur présent au Qatar.

Luka Modric performe aussi à son meilleur. Seuls quatre joueurs ont réussi plus de passes dans le dernier tiers du terrain que lui (201). Il est aussi parmi les joueurs qui récupèrent le plus de ballons, ou font le plus d’interception, malgré son âge.

Le Qatar a donc mis la table pour la fin de carrière en Coupe du Monde de deux des joyaux du football. Qui de Messi ou Modric quittera la scène ce mardi? il sera en bonne compagnie et pourra se consoler d’avoir fait plus de chemin que Cristiano Ronaldo.