La tanière des Lions indomptables accueille progressivement les joueurs à Séoul (Corée du Sud) depuis lundi dernier. Jusqu’ici, une quinzaine de joueurs a déjà répondu présent à la convocation du sélectionneur Rigobert Song. Notamment les deux « revenants », Nicolas Nkoulou et Georges Mandjeck.

Il s’agit de Nicolas Nkoulou (Arris), Christopher Wooh (RC Lens), Samuel Oum Gwet (Malines), Bryan Mbeumo (Brentford), Georges-Kévin Nkoudou (Besiktas), Martin Hongla (Hellas Verone), Georges Mandjeck (Néa Salamina), Pierre Kunde Malong (Olympiakos), Olivier Ntcham (Swansea), André Onana (Inter Milan), Jean Onana (RC Lens), Enzo Ebosse (Udinese), Nouhou Tolo (Seattle), Gaël Ondoua (Hannovre), Simon Ngapandouetnbu (Marseille) et Nicolas Moumi Ngamaleu (Dinamo Moscou), Fai Collins.

Rappelons que les quintuples champions d’Afrique se préparent à livrer deux matchs amicaux au cours de cette fenêtre FIFA. Vincent Aboubakar et ses coéquipiers affrontent respectivement l’Ouzbékistan et la Corée du Sud le 23 et le 27 septembre prochains.