En stage depuis lundi dernier à Séoul en Corée du Sud, l’équipe nationale de football du Cameroun ne donne aucune nouvelle. Et pourtant, le président de la Fédération, Samuel Eto’o, a nommé il y a quelques temps, un nouveau responsable de la communication des Lions indomptables.

– Allô Séoul ! Ici Yaoundé. Quelles sont les nouvelles ? A vous…

– Pschit ! Pschit ! Pschit !

– Allô ? Vous nous entendez ? A vous…

– Pschit ! Pschit ! Pschit !

– Allô Séoul ! Si vous nous recevez, dites quelque chose. A vous…

– Pschit ! Pschit ! Pschit !

– Bip ! Bip ! Bip ! Bip !

Silence radio ! En stage à Séoul, où elle prépare ses deux matchs amicaux avec l’Ouzbékistan et la Corée du Sud respectivement les 23 et 27 septembre, l’équipe nationale du Cameroun ne donne pas de nouvelle. Aucune vidéo disponible. Encore moins une image de Rigobert Song ou l’un des joueurs déjà présents au lieu de regroupement. On nage dans le flou total. Rendu au troisième du stage, ni la Fédération camerounaise de football, ni le responsable de la communication des Lions indomptables n’a daigné publier une simple note d’information sur les raisons de ce silence qui finit par être assourdissant.

Quand les joueurs font le job de la Fédé

Dans les forums des journalistes sportifs camerounais en effet, les spéculations vont bon train. « Le Team press officer a sûrement un problème. Si le code du Wi-Fi est par exemple en Coréen, il faut du temps et une assistance pour le décrypter », s’est amusé l’un d’eux dans une plateforme consacrée à l’actualité des Lions indomptables. Pour s’informer, il faut désormais faire le tour des pages officielles des 26 joueurs sélectionnés qui, pour certains, ont publié des photos dans des avions. Ainsi donc, si l’on se fie aux images publiées par les hommes du sélectionneur Rigobert Song, près de sept joueurs seraient déjà au lieu du regroupement. Il s’agit de Georges Mandjeck (Néa Salamina), André Onana (Inter Milan), Jean Onana (FC Nantes), Enzo Ebosse (Udinese), Nouhou Tolo (Seattle), Gaël Ondoua (Hannovre) et Nicolas Moumi Ngamaleu (Dinamo Moscou).