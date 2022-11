Même s’il a accepté de faire une trêve pour cette Coupe du monde 2022, l’équipementier français Le Coq Sportif se voit poursuivre son contrat avec la Fédération camerounaise de football. La preuve : la firme a dévoilé sur son site internet, une nouvelle collection de maillots « Lions indomptables ».

« Nous ne mettrons pas les joueurs et le staff des Lions Indomptables dans une situation inconfortable avant et pendant cet évènement. Ils doivent pouvoir donner le meilleur d’eux-mêmes pour faire vibrer le peuple camerounais », a communiqué Le Coq Sportif le 6 novembre 2022. Si l’équipement français a décidé de faire une trêve et de laisser le Cameroun évoluer avec les équipements One All Sports lors du Mondial qatari, il compte bien revenir à la charge.

« Les procédures juridiques continueront par la suite », informe la firme française. La firme a dévoilé une nouvelle collection de maillots « Lions indomptables ».