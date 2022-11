Avant de descendre dans l’arène ce mardi contre l’Arabie Saoudite, le capitaine de l’Argentine Lionel Messi a expliqué son excitation à la veille d’aborder sa cinquième Coupe du monde, pour laquelle il nourrit une grande ambition.

« C’est une période de la saison différente, on n’arrive pas physiquement dans la même situation. Habituellement, on a presque un mois pour se préparer. Là c’est différent, on va vite entrer dans la compétition », a déclaré Lionel Messi.

« On savait que ça allait se passer comme ça. Ça reste toujours spécial de jouer une Coupe du monde. Ce sera la dernière pour moi, ma dernière opportunité d’atteindre ce grand rêve qu’on a tous », a ajouté l’attaquant du Paris Saint-Germain.