Lions Indomptables: ce vendredi dans la tanière

Exit la journée riche en émotions de jeudi. Les Lions Indomptables se sont entraînés sur la pelouse du Stade Militaire de Ngoa-Ekellé. C’et une séance physique d’une intensité rare, qui a été servie aux joueurs pour leur troisième journée de travail préparatoire au match amical international contre la Jamaïque.

Tel que le décrit le Team Press Officer, la séabce a été longue. Elle a duré près de 2h30. Cela a permis d’observer l’engagement et l’abnégation qui motivent Thomas Etta Bawak et ses coéquipiers, à cinq jours du match tant attendu contre les Reggae Boyz.

Sous les projecteurs lumineux du stade de Ngoa Ekelle, l’adresse et la précision devant les buts ont été travaillées aussi bien par les locaux que par les trois professionnels (Aboubakar Vincent, Devis Epassy et Léandre Tawamba) qui ont pris part à cetteséance, le tout sous une ambiance chaleureuse, à l’abri des regards indiscrets des spectateurs.

Le programme de ce samedi prévoit un réveil musculaire dès 8 heures pour les Lions Indomptables. La séance d’entraînement du jour est prévue à partir de 17 heures sur le terrain de football du complexe sportif MUNDI.