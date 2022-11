One All Sports – dévoilement des maillots à Douala et Yaoundé

Le jugement rendu en ordonnance de référé par le Tribunal de Paris n’est qu’un détail de l’histoire. La Fécafoot et son président ont des affaires urgentes à régler comme le dévoilement des maillots que les Lions pourraient arborer au Mondial Qatari. Et à ce sujet, l’ancien Lion Indomptable sera présent à Douala et plus tard à Yaoundé pour accueillir lui-même les clients.

La Fécafoot compte maximiser les ventes et s’assurer d’une entrée financière conséquente. Et cet argent pourrait résoudre bien des problèmes dans une institution qui a des besoins énormes.

Les maillots seront en vente dès 10h au Grand Mall de Douala, et 17 heures à Playce à Yaoundé