Doha n’est pas Manchester. Si en club, Cristiano Ronaldo a été traité comme un petit jeunot, au Qatar, il occupe la place qu’il mérite: celui de l’un des meilleurs joueurs de tous les temps. Capitaine du Portugal, son coup de patte magique contre le Ghana avait propulsé son pays en tête du groupe H. Contre l’Uruguay pour le compte de la deuxième journée de groupe, c’est muni de son brassard de capitaine qu’il a conduit l’attaque de son pays.

Non. Il n’aura pas trouvé le fond des filets, mais son saut de la 53e minute sur une balle de Fernandes a obligé le gardien à rester figé. Et le ballon est allé se loger dans les filets. Ce but à cet instant précis du match a contribué à changer l’allure de la rencontre.

En face, l’Uruguay, dans son style caractéristique, a cherché la faille dans la défense portugaise. Cependant, les adversaires sont restés en place et n’ont pas flanché sur les appels et contre-appels du duo d’attaquants Darvin Nunez-Edinson Cavani.

Rodrigo Bentancur aurait pu faire mal au portugais lors par dribbles chaloupés il est parvenu devant le gardien portugais. Diogo Costa est resté intraitable. Suarez aurait aussi pu changer le cours des choses, mais le poteau va renvoyer son tir.

Le Portugal va bénéficier d’un penalty dans les arrêts de jeu. Bruno Fernandes, encore lui, va inscrire un autre but. 2-0. Il aura besoin d’un point contre les Coréens pour s’assurer de garder la première position du groupe. L’objectif est d’éviter le Brésil en huitième de finale.

« Nous ne sommes pas encore assurés d’être en tête, on veut être premiers », a déclaré Fernando Santos, le sélectionneur portugais.

L’Uruguay a encore une chance de se qualifier. Et cela va passer par une victoire contre le Ghana. Classé deuxième provisoire du groupe H, la sélection du capitaine Ayew se souvient du huitième de finale du dernier Mondial, en 2018, remporté par l’Uruguay. Suarez avait empêché un but en attrapant une balle de la main. Puis le penalty n’a pas été converti par Gyan. Le Ghana avait fini par perdre le match.