Le champion des champions c’est Bamboutos

Bamboutos de Mbouda a réussi à s’offrir un trophée. Et c’est le premier trophée mis en jeu pour la saison 2022-2023. Opposé à Coton Sport de Garoua dans un stade pris d’assaut par ses partisans, Bamboutos a tenu toute la distance devant un sérieux adversaire.

C’est un but inscrit rapidement, dès la 2e minute de jeu, qui va offrir le trophée aux Mangwa Boys. Eugène Ejenguele a été le buteur.

Cette victoire rassure ce club qui n’avait pourtant pas débuté la saison au mieux. Pour son capitaine Junior Njoufack, « on a su corriger nos petites erreurs durant la coupe du Cameroun (…) »

L’entraîneur de Cton Sport a tenté de justifier la défaite en estimant que Bamboutos s’est recroquevillé dans sa défense et ne laissait aucun espace libre. « On n’était pas fatigué, c’est vrai quand on prend un but à la deuxième ou troisième minute. C’est difficile de jouer contre une équipe regroupée mais on a essayé et ça n’a pas marché tout simplement » explique le coach Gabriel Haman en conférence de presse d’après-match.

C’est seulement de deuxième trophée pour Bamboutos après le trophée régional de l’Uniffac en 2004.