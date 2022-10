Coq Sportif ou One All Sports: qui va habiller les Lions au Qatar?

Le Cameroun est effectivement un pays à part. À un mois de la Coupe du Monde Qatar 2022, la vente des gadgets et des maillots a le vet dans les voiles pour plupart des nations qualifiées. C’est normalement à cette période que tous les supporters achètent tout le nécessaire utile pour être prêt le jour des matchs. Si Le Coq Sportif avait planifié la mise en vente du matériel des Lions Indomptables, l’incertitude crée par la décision de changement de sponsor semble avoir chamboulé les plans. Le Coq Sportif ou One All Sports, on n’est toujours pas fixé.

Cette compagnie française avait pourtant vu tous ses supports être validés par la Fécafoot. Et par la FIFA. Mais l’incertitude autour de l’équipementier ne peut pas favoriser les ventes. Bien au contraire. Il est à peu près certain que le stock des produits du Coq Sportif ne s’écoulerons pas.

Et les équipements One All Sports ne sont que des projets. Pour donner corps à cete réalité, Samuel Eto’o a fait le déplacement de la Thaïlande où devraient être fabriqués ces équipements.

Pour ce qui est des compétitions en cours depuis l’annonce de la rupture d’avec Le Coq Sportif, le Président de la Fécafoot avait annoncé que la CAN feminine 2022 serait la dernière compétition gérée pas l’équipementier français. Puis, l’ex Directeur de la Communication a précisé que conformément au contrat, il fallait laisser passer six mois pour liquider les stocks.

Depuis lors, de nouveaux maillots, mieux conçus, aux tailles convenables, ont été arborés par les différentes catégories des sélections nationales. Les Lions Indomptables senior, en Corée du Sud, n’étaient pas mal lotis. Idem pour les U23, et les U20.

Et alors, on s’interroge sur l’identité de l’équipementier qui va accompagner les Lions Indomptables au Qatar. Une seule chose est sûre. Ce sera Le Coq Sportif ou One All Sports. Le Président de la Fécafoot affirme que ce sera One All Sports, même si novembre reste dans l’intervalle des six mois discutés plus haut. Cependant le célèbre lanceur d’alerte Boris Bertolt indique ce vendredi matin que « les stocks des maillots des Lions Indomptables et des supporters sont arrivés au Cameroun la semaine dernière. Les procédures de dédouanement à l’aéroport de Yaoundé Nsimalen ont été effectuées ».

Suffisant pour que Samuel Eto’o Fils les autorise dans les vestiaires des Lions? Rien n’est moins sûr.