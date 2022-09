Buteur avec l’Olympique Lyonnais dimanche sur le terrain de l’AS Monaco (2-1) en match comptant pour la septième journée de Ligue 1, Karl Toko Ekambi s’est exprimé sur la défaite des siens.

AS Monaco – Lyon. C’était la belle affiche de cette septième journée de Ligue 1. A domicile, l’AS Monaco s’est imposé 2-1, malgré un Karl Toko-Ekambi buteur. Déçu, l’attaquant international camerounais croit savoir ce qui n’a pas marché.

« On est déçus, car on savait qu’ils étaient forts sur coups de pied arrêtés, on n’a pas su faire le job. On a dominé le match et ça nous fait défaut à la fin, on a un sentiment mitigé, car on n’a pas été concentrés sur les situations dangereuses. Dans le dernier quart d’heure, on a joué plus simple plus direct et on a eu plus d’occasions. On avait la maitrise du match et sur ces deux manques d’inattention, on paye. Je ne pense pas que ça soit le manque d’envie, on en a parlé toute la semaine, on avait un problème de taille face à leurs gabarits, ils étaient plus déterminés », a déclaré Karl Toko-Ekambi au micro d’Amazon Prime.

Le numéro 7 de l’OL a déjà tourné la page de cette défaite. KTE est désormais tourné vers le prochain adversaire, le Paris Saint-Germain. « On sait qu’on a bien démarré le championnat, on ne va pas tout jeter non plus, on va les analyser, les deux défaites ne se ressemblent pas. On va rectifier le tir au plus vite. Nous, on a envie de repartir de l’avant, on connait nos qualités et nos défauts, on veut faire un grand match contre Paris », a-t-il déclaré.