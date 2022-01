Le Burkina Faso, après le Cameroun, prend son ticket pour les demi-finales

Garoua a été heureuse pour les Tunisiens contre le Nigéria en huitième de finale. Mais Roumde Adjia n’aime pas qu’on profite longtemps de sa luxure. Et cette fois-ci, elle a choisi la belle sélection du Burkina Faso pour continuer son aventure à la CAN 2021. Sur un seul but, celui de Dango Ouattara inscrit lors du temps additionnel en première période.