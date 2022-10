Elite One : la touche Samuel Eto’o

Pour la deuxième saison des championnats de football professionnel placés sous son égide, le président de la Fédération camerounaise de football Samuel Eto’o va gâter les clubs. Plusieurs innovations sont en effet prévues pour la saison qui débute ce samedi à Douala.

Le championnat camerounais de première division de football, Elite One, débute ce samedi à Douala avec un alléchant derby entre les Astres et l’Union Sportive. Il s’agira cette année, de la deuxième saison des championnats professionnels organisés par la Fécafoot version Samuel Eto’o. Et pour cette saison, le président de l’instance faîtière du football camerounais a décidé de casser la tirelire.

Les présidents des clubs devraient être sur un nuage. Ils vont percevoir chacun non pas 23 millions, mais 48 millions de francs CFA en guise de subvention de la part de la Fécafoot. Dans cette enveloppe, informe la Fécafoot, la somme de 5 millions de francs CFA sera allouée à chaque club pour la création d’une équipe de jeunes de moins de 15 et 17 ans. Le reste devrait donc permettre d’assurer le paiement de manière régulière, des salaires des joueurs. Lesquels salaires sont fixés à 200 mille francs CFA minimum, pour les joueurs de première division.

L’autre nouveauté de cette saison concerne le montant de la cagnotte destinée au vainqueur. Et là encore, Samuel Eto’o n’a pas lésiné sur les chiffres. Le patron du football camerounais promet 100 millions de francs CFA au futur champion. Soit 50 millions de francs CFA pour le titre et 50 millions de F CFA pour la participation à la Ligue des champions de la Confédération Africaine de Football (CAF).

Notons que le coup d’envoi de la saison 2022 – 2023 sera donné le 15 octobre 2022 et s’achèvera en avril 2023. La trêve interviendra avant la Coupe du monde, le 7 novembre. La reprise étant prévue le 7 janvier 2023.