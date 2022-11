Harry Kane veut porter un brassard « arc-en-ciel »

La Fifa avait souhaité que les capitaines de toutes les nations arborent un brassard différent chaque jour de match. Le but avoué était de promouvoir des messages sociaux tels que « Le football unit le monde », « Partagez le repas » et « Faites bouger les choses ». Presque toutes les fédérations se sont mises d’accord. Mais au vu des contestations multiples contre le Qatar, Harry Kane, le capitaine de l’Angleterre a décidé de porter un brassard aux couleurs arc-en-ciel « OneLove ». Il souhaitait ainsi soutenir la causes des gays, LGBT, etc… et profiter de cette tribune unique. Or, le Qatar est l’un des pays ouvertement contre l’homosexualité.

Un tel geste pourrait avoir des conséquences sur son auteur, indique la FIFA.

Le Pays de Galles espéraient agir de la même manière. Suite à l’avertissement de l’instance mondiale, la fédération anglaise a demandé plus de précisions à la FIFA. Elle espère être informée de la sanction qui l’attend avant de prendre une décision. Elle avait indiqué qu’elle serait prête à recevoir une amende et a demandé des éclaircissements.

En l’absence de précédent, la Fifa pourrait avoir carte blanche pour choisir la sanction à infliger en cas de violation du règlement sur l’équipement. L’Angleterre espère recevoir une décision finale de la Fifa lundi matin.

« Nous avons été clairs en tant qu’équipe, personnel et organisation, nous voulons porter le brassard », explique Harry Kane. « Je sais que la FA discute avec la Fifa en ce moment et je suis sûr qu’à l’heure du match demain, ils auront pris leur décision. Je pense que nous avons été clairs sur le fait que nous voulons le porter. »