« Oui, j’ai vu tous les matchs, et en toute franchise, ce fut la plus belle phase de groupes de toutes les Coupes du Monde. Cela promet de belles rencontres pour le reste de la compétition. On a assisté à de très, très beaux matchs dans des stades sublimes, mais on se doutait que ce serait le cas. Mais il faut aussi noter que le public a été incroyable. Plus de 51 000 spectateurs en moyenne. Des audiences télé record. On compte déjà plus de deux milliards de téléspectateurs, c’est incroyable. Deux millions et demi de personnes dans les rues de Doha et quelques centaines de milliers dans les tribunes tous les jours, qui vibrent à l’unisson, ensemble, qui soutiennent leur équipe dans une ambiance fantastique. De superbes buts, un suspense incroyable. Des surprises, des petites équipes qui battent les plus grosses, même s’il n’y a plus de petite ou de grande équipe. Le niveau est très, très homogène. De plus, pour la première fois dans l’histoire tous les continents sont représentés en phase à élimination directe. Cela montre à quel point le football se mondialise. »



« Évidemment, on espère que cette Coupe du Monde continuera et s’achèvera comme elle a commencé. C’est un succès fantastique. Je suis certain que nous dépasserons les cinq milliards de téléspectateurs dans le monde. Pour ce qui est des stades, ils sont pleins, on est à guichets fermés pour presque tous les matchs.Le Fan Festival et les différentes fan zones sont également très populaires. Les fans y font la fête et vivent la

compétition.



Pour conclure, nous voulons simplement voir de la joie et des sourires chez les fans du monde entier. C’est cela, le football. C’est cela, la Coupe du Monde. C’est ce que l’on veut voir jusqu’au bout du tournoi. Sur le terrain, on a déjà vu des choses magnifiques, et c’est bien cela, la chose la plus importante de toutes. Certaines des plus grandes stars font de très, très beaux matchs, de Messi à Ronaldo, en passant par Mbappé ou Neymar, ou toutes les autres qui sont fantastiques. Nous avons vu des fans du monde entier. Certains sont encore là. Malheureusement, d’autres ont dû rentrer car leur équipe est éliminée. Les souvenirs des fans mexicains, américains ou saoudiens, sans oublier les Argentins, les Brésiliens, les Iraniens, tout le monde, les Marocains qui ont vraiment poussé leur équipe, les Tunisiens, les Sénégalais

également. Je pourrais certainement tous les citer.



Place à la véritable compétition, désormais. C’est là que les grandes stars les grands joueurs et les grandes équipes feront la différence sur le terrain, je l’espère. Je suis sûr que nous verrons une fin de Coupe du Monde fantastique. J’ai vraiment hâte de voir tout cela. Je suis convaincu que, partout dans le monde, les fans de football, qui aiment ce sport, qui suivent cette Coupe du Monde, ont aussi hâte de voir ces matchs. »





Gianni Infantino, Président de la FIFA